Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты: DDoS-атаки продолжаются

10 августа 2020 в 18:42

42.TUT.BY

DDoS-атаки на белорусские интернет-ресурсы продолжаются. Об этом говорится в сообщении от Национального центра реагирования на компьютерные инциденты.

Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

Приводим текст сообщения:

Вчера была зафиксирована волна DDoS-атак на интернет-ресурсы сети BY-NET. Сегодня в течении дня атаки продолжаются.В основном, целью становятся сайты государственных органов и организаций.

За прошедший период фиксировались различные типы флуда (атаки направленные на переполнение канала связи, целью которых является создание мощного потока запросов (пакетов данных), который займет собой всю выделенную ресурсу-жертве полосу трафика). Также присутствовали воздействия смешанного типа — флуд + атаки направленные на истощение ресурса сервера (ОЗУ, ЦПУ и т. д.).

Суммарная мощность некоторых превышала 200 Гбит/с. Все атаки были успешно отражены защитными техническими решениями (Anti-DDoS) провайдеров. Особенно много пришлось атак на сайт Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов (rec.gov.by).

Напомним: 10 августа Александр Лукашенко заявил, что интернет в Беларуси отключают «из-за границы», а не по инициативе властей. Ситуацию также прокомментировали в «Белтелекоме». Там заявили, что с 8 августа отмечают «значительный рост трафика, поступающего с внешних IP-сетей из-за пределов Беларуси», и что «фиксируются множественные кибератаки различной степени интенсивности на сайты государственных органов и ресурсы «Белтелекома», что в конечном счете приводит к затруднениям с доступом в Сеть.

Проблемы с доступом в Сеть простые пользователи начали испытывать еще 9 августа. Множество ресурсов, начиная от соцсетей и мессенджеров и заканчивая сервисами по онлайн-заказу такси до сих пор корректно не работают у многих юзеров.